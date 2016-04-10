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    Павлюченко: «Не хочу вешать бутсы на гвоздь, еще чувствую в себе силы»

    Форвард «Кубани» Роман Павлюченко поделился своими мыслями о том, какие задачи перед собой может ставить национальная сборная России на Евро-2016.

    — Главное – выйти из группы. Потому что, если это не получится, всех смешают с грязью так, как только у нас умеют. А дальше уже все зависит от многих факторов. Мне кажется, что до четвертьфинала наши вполне могут дойти, а там уж как повезет.

    — Вам не обидно, что ваши футбольные сверстники – Березуцкие, Широков, Кузьмин, не говоря уже об Игнашевиче – готовятся к Евро, а вы забыли, что такое сборная?

    — За ребят я только рад. У меня же как-то не сложились отношения с Фабио Капелло, и со сборной в силу сложившихся обстоятельств пришлось расстаться.

    — Но сейчас-то Капелло уже нет.

    — Сейчас уже столько воды утекло… В моем нынешнем положении обсуждать подобный вопрос несколько странно, не находите?

    — А что вас тогда держит в футболе? Какие-то карьерные планы еще имеются?

    — Держит желание играть. Чувствую еще в себе силы, поэтому заканчивать не хочу. А карьерные планы сегодня простые – вернуться на поле и вспомнить, как забиваются голы.

    — Есть понимание, что может случиться после мая, когда ваш контракт с «Кубанью» закончится?

    — Нет. Но вешать бутсы на гвоздь, повторюсь, не хочу.

    — В «Кубани» бы остались, предложи она вам продолжение контракта?

    — Сейчас – безусловно. Даже с удовольствием – за границу как-то по-прежнему не хочется. Тем более, что в Краснодаре, где живут мои родители и родители жены, чувствую себя как дома. Но для того, чтобы мне что-то здесь захотели предложить, надо провести оставшиеся матчи максимально эффективно. И обязательно начать забивать. Иначе шансов нет.

    — В России вас интересует только премьер-лига?

    — Наверное, потому что ФНЛ – гораздо более сложный турнир (улыбается). Перелеты, поля, судейство – там все совсем другое. Поздновато уже перестраиваться (улыбается).

    Источник: Спортфакт

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    10.04.2016 12:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 13 апреля 2016, 10:22

      Добро пожаловать в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 апреля 2016, 14:14

      Только желания нет! Лучше "на лавочке посидеть"! "Лаве" все равно "капает"!

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 апреля 2016, 14:04

      Пошли травмы - пора не вешать бутсы на гвоздь, а прибить их гвоздями к стене - здоровье дороже.

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      Рейтинг: +19

      viking_91 10 апреля 2016, 13:07

      зря из спартака уходил

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