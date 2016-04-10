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    Мкртчан покинет пост председателя совета директоров «Кубани»

    Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан покинет свой пост. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

    «Мкртчан покинет пост председателя совета директоров «Кубани», как только будут закрыты организационные моменты. Перед «Кубанью» сохраняется задача остаться в премьер-лиге, идeт поиск инвесторов», – заявил Долуда.

    Напомним, что ранее Мкртчан на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщил о своей неспособности продолжать финансирование клуба, а также о желании передать акции «Кубани» на безвозмездной основе.

    Источник: Р-Спорт

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    10.04.2016 12:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 10 апреля 2016, 15:00

      Дайте мне денег, я выкуплю родной клуб) Разгоню всех армяней, проведу расследование, в чей карман деньги шли. Распродам пол команды и наберу молодежи. Верну Гончаренко наконец. Ладно, закатал губу обратно)

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 апреля 2016, 14:25

      КАКАЯ ЖАДНОСТЬ....ЧУВАК КУЧУ БАБЛА ПОТРАТИЛ....ЖАДНОСТЬ У ТКАЧА БЫЛА...КОГДА НЕ ПРОДАЛ ГАЛИЦКОМУ КЛУБ....ХОТЕЛ НА ХАЛЯВУ БАБЛО ОТ СПОНСОРОВ ПОЛУЧАТЬ

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 апреля 2016, 13:42

      Давай до свидания!

      1
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 10 апреля 2016, 13:16

      "Кубань" расплачивается за те грехи, которые были при предыдущем руководстве. Самый вопиющий случай - увольнение Гончаренко. Надо жить по справедливости, господа! Мкртчан просто не смог обуздать всех накопившихся проблем.

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      Рейтинг: +128

      shmag > Serg--015 10 апреля 2016, 13:42

      скорей не обуздал свою жадность

      2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 10 апреля 2016, 13:03

      Вряд ли найдут инвестора.

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