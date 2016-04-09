Сафонов считает, что осечка в матче с «Мордовией» может лишить ЦСКА шансов на чемпионство

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился прогнозом на поединок 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Мордовией». По его мнению, армейцы не имеют право терять очки во встрече с явным аутсайдером, чтобы не усугублять свое положение в борьбе за чемпионство.

«Прогноз: 2:0. ЦСКА получил оплеуху в Петербурге, и сейчас любая осечка может лишить коллектив не только золота чемпионата России, но и места в Лиге чемпионов. А это вряд ли входит в планы Леонида Слуцкого», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».