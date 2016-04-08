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    Анелька получил футболку «Терека»

    Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька посетил Грозный в качестве гостя турнира по смешанным единоборствам. Во время своего визита в Чечню Анелька побывал также на тренировке «Терека», где ему вручили футболку клуба.

    «В пятницу Анелька прибыл в Чеченскую Республику и в сопровождении президента чеченской команды Магомеда Даудова посетил тренировочное занятие грозненцев, которые готовятся к воскресному матчу с «Уфой». Анелька поприветствовал футболистов и штаб «Терека», в свою очередь француз получил порцию аплодисментов. Президент «Терека» Магомед Даудов вручил в подарок Николя Анелька футболку грозненской команды с номером «39», под которым тот играл в разных европейских командах. Чемпион Европы в составе сборной Франции и футболисты «Терека» сфотографировались на память», – сказано в сообщении на официальном сайте «Терека».

    Источник: Twitter

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    08.04.2016 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 8 апреля 2016, 21:04

      Красава

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 8 апреля 2016, 20:50

      Большой игрок, большой человек.

      0
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