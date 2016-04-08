Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «У Павлюченко еще есть порох в пороховницах!»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал возможные причины поражения от «Ростова», а также поделился ожиданиями в преддверии матча с «Кубанью».

    – Первый гол в Ростове нас надломил. Там если пропускаешь – дальше очень сложно. У нас были шансы, но не смогли их использовать. Теперь нужно обязательно обыграть «Кубань». Легко тоже не будет, краснодарцы наверняка закроются. У них есть опасные игроки.

    – В том числе Павлюченко? Экс-спартаковцы любят забивать «Спартаку»...

    – У них вся линия атаки хорошая. Селезнев вот забивает. А Рому буду рад увидеть, пообщаться. У него порох в пороховницах еще есть!

    – Раз гол в Ростове надломил команду, то, может, ей не хватает лидера?

    – Дело не в этом. У нас сплоченная команда. У тренера нет претензий к игрокам по самоотдаче. Просто, поведя в счете, особенно в два мяча, «Ростов» закрылся, сделать что-то было очень тяжело.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2016 12:55
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 апреля 2016, 17:15

      Это Глушакову мама сказала ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 9 апреля 2016, 08:17

      И где эта пороховница, видать далеко запрятал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 9 апреля 2016, 00:18

      ну дак, возьмите его обратно в спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3420

      FRZZ 8 апреля 2016, 22:18

      Спартак уже боится Селезнева с Павлюченко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 8 апреля 2016, 19:52

      в ягодицах если только,в кубане на баночке зп получает потихой)))че плохо ему что ли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      GOOOI 8 апреля 2016, 17:59

      Какой порох,один раз потренеруется потом год лечится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 8 апреля 2016, 16:17

      У него пороха осталось только на одну затяжку из кальяна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 8 апреля 2016, 16:05

      Сходим вместе в ресторанчик прямо перед матчем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 8 апреля 2016, 15:55

      Посидеть на скамейке у него порох остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2016, 15:00

      Ну если вы и у Павлюченко с его пороховницами не выиграете, то в Питере вашим болелам, так и быть, сделаем скидку на билеты )

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11