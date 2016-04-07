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    Варга: «Манчини в «Зените»? Он останется в «Интере»

    Известный агент Шандор Варга опроверг слухи, которые связывают главного тренера «Интера» Роберто Манчини с работой в «Зените». Также специалист отметил, что итальянский наставник не возглавит «Арсенал».

    – Не думаю, что уход Манчини на данный момент возможен – ни в «Зенит», ни в «Арсенал». Арсен Венгер вряд ли захочет уйти из «Арсенала» на таком тоне. Но англичане говорят: «никогда не говори никогда». К тому же в «Интере» довольно часто меняют тренеров в последнее время, а Манчини – прекрасный, хороший специалист. Не уверен, что его уберут через такой маленький срок после назначения. Так что эти слухи необоснованны – просто «Зенит» ведет поиск тренера, а в «Интере» и «Арсенале» никто никого не ищет. Сам недавно был и в Италии, и в Англии, общался с представителями команд, так что из первых уст могу заявить: Манчини останется в «Интере», а Арсен Венгер - в «Арсенале».

    – Главная особенность Манчини – сбалансированный футбол?

    – Это очень преданный футболу специалист, очень серьезно подходит к работе. Считается, одним из лучших тренеров, да и человек очень приятный. Манчини комплексно и глубоко подходит к тренировочному процессу, его команды отлично играют и в атаке, и в обороне. Считаю его одним из лучших тренеров.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.04.2016 23:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 8 апреля 2016, 00:09

      Классно начал торговаться

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > vvv246 8 апреля 2016, 10:33

      И я о том же

      0
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    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 8 апреля 2016, 00:06

      Семака на пост главного тренера, а Миллеру известный многим уволенным спасительный "парашют"

      -1
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