Новый инвестор погасил долги «Кубани» перед футболистами

«Кубань» погасила долги по зарплате перед собственными игроками. Сообщается, что это стало возможно благодаря денежным вливаниям нового инвестора клуба, имя которого не разглашается. Напомним, бизнесмен Олег Мкртчян, спонсировавший команду, ранее заявил, что больше не может финансово помогать краснодарцам.

«Общая задолженность «Кубани» составляла около 1,5 миллиарда рублей. Данная сумма включала в себя в том числе долги по зарплате перед футболистами команды. Сложилась ситуация, что игроки были готовы обратиться с жалобами в палату по разрешению споров РФС.

Однако администрации Краснодарского края удалось договориться с инвестором, благодаря которому задолженность по зарплате перед футболистами была полностью погашена. В «Кубани» будет проведен аудит. Часть долгов, имеющихся у клуба на данный момент, возможно, удастся реструктурировать», – говорится в источнике.