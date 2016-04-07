Селезнев: «Посчастливилось пересечься в «Кубани» с Павлюченко, жаль, что с Аршавиным не вышло»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев оценил вклад своего партнера по команде форварда Романа Павлюченко в историю российского футбола, а также выразил сожаление о том, что в Краснодаре ему не удалось пересечься с другим экс-игроком сборной России Андреем Аршавиным.

– В игре с «Амкаром» вас заменил Павлюченко. А в связке с Романом вас можно будет увидеть?

– Хотел бы с Ромой сыграть, сильный футболист. Павлюченко – часть истории русского футбола.

– Ничего себе!

– Слушайте, а кто выиграл третье место на Евро-2008?

– Примерно в ту пору Гус Хиддинк прозвал Романа Спящим гигантом. Слышали?

– Слышал. Но я говорю не про прозвища, а про много его голов. В «Спартаке», в сборной. Павлюченко, Кержаков – история русского футбола, тут вопросов нет. Таких людей – по пальцам пересчитать. Мне посчастливилось с Ромой пересечься. Жаль, с Шавой не вышло.

– Вы успели сыграть с «Зенитом», ЦСКА и другими. Сложнее всего было с питерцами?

– Мне легче с «Зенитом» и ЦСКА, чем с «Крыльями» и «Амкаром». Лидеры и сами играют, и тебе дают.

– До этого вы играли в «Шахтере» и «Днепре» – грандах украинского футбола. «Кубань» решает другие задачи.

– Понимаю. Но психология должна оставаться той же. Если выходить на игру и не верить в победу, зачем вообще выходить? Какая разница, против кого играешь? С «Шахтером» я выиграл Кубок УЕФА, с «Днепром» играл в финале Лиги Европы. В матче против «Наполи» в полуфинале в нас вообще никто не верил. Может, мы где-то и слабее были, но как команда – точно крепче.