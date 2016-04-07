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Четыре игрока «Вольфсбурга» в команде недели Лиги чемпионов

7 апреля 2016, 16:21
6

УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей. Наибольшее представительство в составе 11-ти лучших получили игроки «Вольфсбурга», обыгравшего мадридский «Реал» со счетом 2:0.

Вратарь: Диего Бенальо («Вольфсбург»).

Защитники: Хуан Бернат («Бавария»), Рикардо Родригес («Вольфсбург»), Данте («Вольфсбург») и Лукас Эрнандес («Атлетико»).

Полузащитники: Артуро Видаль («Бавария»), Фернандиньо («Манчестер Сити») и Тиаго Мотта («ПСЖ»).

Нападающие: Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Луис Суарес («Барселона») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Вольфсбург Реал Барселона Атлетико ПСЖ Манчестер Сити Бавария Бенфика
Комментарии (6)
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Parham
1460035808
Ну как им не быть??? Если сенсацию сотворили!!
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Den4ik111
1460036300
Красавчики...
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de bruyne
1460036576
Не одного реалика
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demir301
1460040927
Хорошо отыграли!
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Костя из Барселоны
1460042337
На мой взгляд, вместо Бенальо надо было ставить Облака. Он гораздо лучше сыграл.
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Xiler
1460045778
ребята прыгнули выше головы, молодцы!
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