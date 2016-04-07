Четыре игрока «Вольфсбурга» в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей. Наибольшее представительство в составе 11-ти лучших получили игроки «Вольфсбурга», обыгравшего мадридский «Реал» со счетом 2:0.

Вратарь: Диего Бенальо («Вольфсбург»).

Защитники: Хуан Бернат («Бавария»), Рикардо Родригес («Вольфсбург»), Данте («Вольфсбург») и Лукас Эрнандес («Атлетико»).

Полузащитники: Артуро Видаль («Бавария»), Фернандиньо («Манчестер Сити») и Тиаго Мотта («ПСЖ»).

Нападающие: Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Луис Суарес («Барселона») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).