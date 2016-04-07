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Администрация Краснодарского края хочет сохранить «Кубань»

7 апреля 2016, 11:18
3

Сложное финансовое состояние «Кубани» подтолкнуло администрацию Краснодарского края к активным действиям. Вчера состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя Совета директоров клуба Олега Мкртчана, по результатам которой последний попросил администрацию края принять часть его акций на безвозмездной основе, так как не в состоянии продолжить финансирование клуба.

«Администрация Краснодарского края на сто процентов хочет сохранить клуб в премьер-лиге. Никто не стремится похоронить клуб. Наоборот, администрация проделала огромную работу, есть желание не просто сохранить клуб, а чтобы «Кубань» процветала и, пусть не сразу, но вернулась на свои прежние позиции, которые были два года назад, когда команда играла в еврокубках.

Главный тренер на сегодняшний день работает. На данный момент вопрос о смене Ташуева не поднимался. Самое главное – для администрации Краснодарского края важно сохранить «Кубань» в Премьер-лиге. Это клуб с богатейшей историей, которой почти 90 лет. Клуб важно сохранить для города и болельщиков», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне «Кубань» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 19 очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Ташуев Сергей
Комментарии (3)
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андрей андреев
1460018177
Был в Ростове клуб СКА,кубок выигрывал. Ну и что
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shmag
1460020424
что бы эта администрация деньги отмывала.не видно,что эти деньги идут в клуб
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overlom
1460045965
Вот только хватит ли на это денег?
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