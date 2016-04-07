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Долги «Кубани» превысили миллиард

7 апреля 2016, 10:24
17

В краснодарской «Кубани» в ближайшее время может быть произведен аудит из-за ситуации, сложившейся с долгами клуба, которые превысили миллиард рублей. Вчера состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя Совета директоров «Кубани» Олега Мкртчана, по результатам которой последний попросил администрацию края принять часть его акций на безвозмездной основе, так как не в состоянии продолжить финансирование клуба.

«За последние года полтора-два в клубе накопились разного рода долги, речь идет не о долгах по зарплате перед футболистами, а о других задолженностях. В общей сложности они составляют больше миллиарда рублей. В клубе будет проведен аудит.

Будет идти работа по долгам, около 50% долгов можно будет реструктуризовать. Главная задача — попытаться сделать клуб эффективным «, – сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В текущем сезоне «Кубань» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 19 очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (17)
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Garrincha58
1460014628
доворовались
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Александр Став
1460015072
сейчас сделают банкротство, спишут долги и через вторую лигу через пару лет вернутся обратно. Стандартная схема.
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Den Bull
1460016264
чую не долго осталось существовать Кубанько
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deinego77@yandex.ru
1460020047
Скоро мы увидим обновлённый чемпионат Спартак Локомотив ЦСКА Динамо Зенит ну может ещё Терек с Краснодаром.Всё! Не кому играть будет при таком раскладе!!!
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Serjoga
1460023351
У Кубани более миллиарда долгов и никто их не банкротит! А у Ростова за 44 миллиона долгов решили банкротить клуб! Кому это выгодно?
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bolela_16
1460024447
А Ташуев сделает ВСЕ для того, чтобы Кубань осталась в РФПЛ
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vgarakh
1460025405
Скоро чемпионат России будет проводиться среди команд Москвы и Питера.
Ответить
nemolod
1460025413
Как же хорошо в клубе деньги "освоили"-аж на миллиард!
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koli4ka
1460025923
Видно лохоонеры дорого обходятся клубу
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ил бади
1460033924
одно ворье!
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