Долги «Кубани» превысили миллиард

В краснодарской «Кубани» в ближайшее время может быть произведен аудит из-за ситуации, сложившейся с долгами клуба, которые превысили миллиард рублей. Вчера состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя Совета директоров «Кубани» Олега Мкртчана, по результатам которой последний попросил администрацию края принять часть его акций на безвозмездной основе, так как не в состоянии продолжить финансирование клуба.

«За последние года полтора-два в клубе накопились разного рода долги, речь идет не о долгах по зарплате перед футболистами, а о других задолженностях. В общей сложности они составляют больше миллиарда рублей. В клубе будет проведен аудит.

Будет идти работа по долгам, около 50% долгов можно будет реструктуризовать. Главная задача — попытаться сделать клуб эффективным «, – сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В текущем сезоне «Кубань» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 19 очков.