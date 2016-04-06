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    Мкртчан: «Я не в состоянии полноценно финансировать «Кубань»

    Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, на которой сообщил, что не способен финансировать футбольный клуб.

    «Сегодня я не в состоянии полноценно финансировать ФК «Кубань». Прошу администрацию края в вашем лице принять на безвозмездной основе акции футбольного клуба», – заявил предприниматель.

    Как сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края, Кондратьев с пониманием отнесся к просьбе, после чего поблагодарил Мкртчана за участие в жизни клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2016 16:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2016, 19:44

      На самом деле частникам наши футбольные клубы не нужны,их (частников) и компании(газпром и тд) просто нагружают. Если у человека есть деньги он купит зарубежный клуб.Там хоть судят по-честному))) Почти

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 6 апреля 2016, 19:36

      ясно одно за бабки налогоплательщиков хватит катать мячик по полю

      1
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      Рейтинг: +12

      trahtorist92 6 апреля 2016, 19:18

      Кризис

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 6 апреля 2016, 19:18

      ни войны ,ни мира Кубань распустить

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 апреля 2016, 17:37

      Тяжелая ситуация. А впрочем, давно уже такая проблема была, типа зачем нам 2 команды и всё такое...

      1
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      Рейтинг: +26

      Amir005 6 апреля 2016, 16:58

      Жаль конечно

      -1
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