Мкртчан: «Я не в состоянии полноценно финансировать «Кубань»

На самом деле частникам наши футбольные клубы не нужны,их (частников) и компании(газпром и тд) просто нагружают. Если у человека есть деньги он купит зарубежный клуб.Там хоть судят по-честному))) Почти
Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, на которой сообщил, что не способен финансировать футбольный клуб.
«Сегодня я не в состоянии полноценно финансировать ФК «Кубань». Прошу администрацию края в вашем лице принять на безвозмездной основе акции футбольного клуба», – заявил предприниматель.
Как сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края, Кондратьев с пониманием отнесся к просьбе, после чего поблагодарил Мкртчана за участие в жизни клуба.