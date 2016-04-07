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    Долги «Кубани» превысили миллиард

    В краснодарской «Кубани» в ближайшее время может быть произведен аудит из-за ситуации, сложившейся с долгами клуба, которые превысили миллиард рублей. Вчера состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя Совета директоров «Кубани» Олега Мкртчана, по результатам которой последний попросил администрацию края принять часть его акций на безвозмездной основе, так как не в состоянии продолжить финансирование клуба.

    «За последние года полтора-два в клубе накопились разного рода долги, речь идет не о долгах по зарплате перед футболистами, а о других задолженностях. В общей сложности они составляют больше миллиарда рублей. В клубе будет проведен аудит.

    Будет идти работа по долгам, около 50% долгов можно будет реструктуризовать. Главная задача — попытаться сделать клуб эффективным «, – сообщили источники, знакомые с ситуацией.

    В текущем сезоне «Кубань» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 19 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    07.04.2016 10:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +32

      ил бади 7 апреля 2016, 15:58

      одно ворье!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 апреля 2016, 13:45

      Видно лохоонеры дорого обходятся клубу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 апреля 2016, 13:36

      Как же хорошо в клубе деньги "освоили"-аж на миллиард!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 апреля 2016, 13:36

      Скоро чемпионат России будет проводиться среди команд Москвы и Питера.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > vgarakh 7 апреля 2016, 13:55

      среди москвы и сенита)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 апреля 2016, 13:20

      А Ташуев сделает ВСЕ для того, чтобы Кубань осталась в РФПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 апреля 2016, 13:02

      У Кубани более миллиарда долгов и никто их не банкротит! А у Ростова за 44 миллиона долгов решили банкротить клуб! Кому это выгодно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > Serjoga 7 апреля 2016, 13:56

      ростов заиграл стал конкурентом южным клубам и цска с зенитом не договаривались о чемпионстве ростова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 7 апреля 2016, 12:26

      Офигеть 0_0

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 7 апреля 2016, 12:07

      Скоро мы увидим обновлённый чемпионат Спартак Локомотив ЦСКА Динамо Зенит ну может ещё Терек с Краснодаром.Всё! Не кому играть будет при таком раскладе!!!

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 апреля 2016, 11:18

      Интересно, а есть ли у нас хотя бы один клуб, по-настоящему эффективный?

      0
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      Рейтинг: +28

      Evilfox > kotmyshka 7 апреля 2016, 11:52

      Ну, смотря для кого эффективный. Для определённых слоёв есть. А в целом ФК в России - бремя

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > kotmyshka 7 апреля 2016, 12:08

      Я их перечислил.

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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > minaev23 7 апреля 2016, 13:34

      Ну Зенит не как не эффективный,эфектиный это клуб который зарабатывает больше чем тратит о Зените это не сказать,,,,да денег у них море за счёт госвливаний а сам клуб не зарабатывает что бы покупать Халков

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 апреля 2016, 11:04

      чую не долго осталось существовать Кубанько

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