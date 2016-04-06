Манчини: «Ибрагимович – один из лучших форвардов в мире»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини в восторженном тоне отозвался об игре нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«Златан является одним из лучших форвардов в мире. Посоперничать с ним могут лишь Месси, Роналду и Игуаин. Все они забивают как минимум гол за матч. Имея в составе таких исполнителей, можно выиграть всевозможные трофеи.

Не удивлен, что Ибрагимович в его возрасте до сих пор играет важную роль в команде. Он может выступать на высоком уровне как минимум еще пару лет», – подчеркнул Манчини.