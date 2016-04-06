Бышовец: «Руководству «Динамо» не стоило отпускать всех опытных легионеров»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец назвал возможные причины неудач бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Проблема сегодняшнего «Динамо» в том, что на каком-то этапе руководству клуба и тренерскому штабу не хватило терпения и последовательности. Была концепция построения новой команды, но потом переключились на вот эти приглашения, на попытку закрыть позиции новичками, отодвинув молодежь. И второе: нужно дать возможность Кобелеву работать и все исправить.

Возможно, не стоило летом отпускать всех опытных легионеров. Нужно было часть из них оставить, чтобы они своей игрой привлекли внимание зарубежных клубов. Это стало бы для них мотивацией. А молодые, выступая вместе с иностранцами, набрались бы опыта. Теперь же место молодежи заняли новички. Но пока они не вписались в команду, да и назвать их выдающимся усилением нельзя», – подчеркнул российский специалист.