Данте: «Шансы «Вольфсбурга» против «Реала» составляют не более двух процентов»

Защитник «Вольфсбурга» Данте высказал мнение о шансах своего клуба пройти «Реал» по сумме двух матчей в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Будем честны: думаю, что наши шансы пройти «Реал» – не более двух процентов. У «Вольфсбурга» практически нет опыта выступлений на такой стадии Лиги чемпионов. «Реал» в этом плане даст нам большую фору, ведь два года назад они победили в турнире.

Мы намерены сражаться. Нужно быть максимально сконцентрированными на игре от начала и до ее конца, и пытаться выигрывать в своих дуэлях», – сказал Данте.

Напомним, встреча «Вольфсбург» – «Реал» состоится завтра шестого апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.