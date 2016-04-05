Бывший тренер сборной России Александр Бородюк расторг контракт с «Кайратом» по своей инициативе.

«Трудовые отношения прекращены по инициативе Александра Бородюка. Руководство клуба предпринимало попытки оставить тренера на его посту, однако, Александром Бородюком было принято решение покинуть ФК «Кайрат».

ФК «Кайрат» благодарит Александра Генриховича за проделанную работу в нашем клубе и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится на официальном сайте клуба.

Бородюк возглавлял команду с конца 2015 года. За это время «Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана.