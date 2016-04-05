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Бородюк расторг контракт с «Кайратом»

5 апреля 2016, 11:19
11

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк расторг контракт с «Кайратом» по своей инициативе.

«Трудовые отношения прекращены по инициативе Александра Бородюка. Руководство клуба предпринимало попытки оставить тренера на его посту, однако, Александром Бородюком было принято решение покинуть ФК «Кайрат».

ФК «Кайрат» благодарит Александра Генриховича за проделанную работу в нашем клубе и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится на официальном сайте клуба.

Бородюк возглавлял команду с конца 2015 года. За это время «Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана.

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-Лига Трансферы Кайрат Бородюк Александр
Комментарии (11)
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Den Bull
1459844817
Возможно получил предложение лучше.
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Zenit_EKB_88
1459846047
Внуков няньчить
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juvseriy
1459847710
"внучка" пристроил и ушел)
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REDWHITE_
1459852369
БОМЖ аНДРЕЙКА ВЫГНАЛ ТРЕНЕРИШКУ))
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Pourport
1459856585
Динамо в Казани сольет,и место работы найдется.смотри)
Ответить
шеффилд таун
1459857651
Подъебал сука Аршавина Андрюшку!!!! На хер его притащил из Кубани!
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nik_59
1459858825
Пора домой. Здесь дел много.
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1459860221
Пригодилось Дюше умение полировать - с маху подсидел! Теперь станет играющим... коучем.
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zepp61
1459863835
Всё правильно делает Александр Генрихович!! Для такого замечательного тренера долго задерживаться на одном месте недопустимо. Найдётся масса клубов способных быстро заплатить ему очередные подъёмные.
Ответить
iuda
1459864384
Явно собирается на пост главного в Зените
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