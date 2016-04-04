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    КДК РФС разберет удаление Дмитрия Комбарова в матче с «Ростовом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о нескольких нарушениях в матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов»«Спартак», которые будут рассмотрены комитетом. В том числе – удаление защитника столичного клуба Дмитрия Комбарова.

    «По «Ростову»: болельщики использовали пиротехнику, а главный тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию. Также рассмотрим необспечение безопасности матча, когда болельщик выбежал на поле.

    Что касается «Спартака»: использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на прилегающую к полю территорию. Помимо этого, в повестке дня рассмотрение действий Дмитрия Комбарова в отношении Тимофея Калачева», – заявил Григорьянц.

    Напомним, что матч «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 2:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2016 11:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      Grs 4 апреля 2016, 23:12

      В качестве наказания предлагаю обязать Комбарова играть вместе с братом оставшиеся матчи в стартовом составе, без замен.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 апреля 2016, 15:27

      Комбаров жестокий человек, он наступал на еще живого Колачева, так, что его нужно отправить к психотерапевту

      2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 4 апреля 2016, 14:40

      Комбаров - неадекват. Глушаков на судью бросался - летели сопли, слюни и мат. А они у нас в сборной. Чудо какое-то. Вот такой у нас футбол. Спартак весь матч в носу ковырялся, а теперь ищет виноватых.

      2
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      Рейтинг: +76

      takca 4 апреля 2016, 13:35

      Комбаров не прав но ничего криминального он не совершил.А симулянт колачев через 2 минуты довольно резво бегал.

      -1
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      Рейтинг: +28

      Ixms 4 апреля 2016, 13:06

      Матча три дадут отдахнуть

      0
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