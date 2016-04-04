«Леванте» – «Спортинг»: битва за шесть очков

Настоящая битва за очки развернется сегодняшним вечером в испанском чемпионате. Два аутсайдера сойдутся на поле в попытке не столько взять очки вообще, сколько отобрать их у прямого конкурента.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Леванте» – «Спортинг» Хихон, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.