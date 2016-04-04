Вальбуэна: «Хочу вернуться в сборную Франции»

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна впервые с февраля этого года появился на поле, восстановившись от травмы. Это дало ему повод задуматься о возвращении в сборную Франции.

«Этот сезон складывается для меня очень непросто, но подобные испытания сделают меня лишь сильнее. С «Лорьяном» всегда было непросто играть, но мы приехали и победили. Первый шаг сделан.

Я хочу вернуться в сборную Франции. Но пока рано говорить о чем-то конкретно – я только вернулся в строй», – сказал Вальбуэна.

Напомним, что «Лион» на выезде одолел «Лорьян» со счетом 3:1.