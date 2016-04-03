Шааф уволен из «Ганновера»

«Ганновер» уволил с поста главного тренера Томаса Шаафа. До конца сезона руководить командой будет наставник «молодежки» 96-х Даниэль Штендель.

Отметим, Шааф пришел в «Ганновер» в декабре 2015 года, после чего команда проиграла десять из 11 матчей и расположилась на последнем месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Ранее Шааф успешно работал с «Вердером» на протяжении 14 лет. Привел команду к победе в Бундеслиге и Кубке Германии, а также вывел в финал Кубка УЕФА. После этого возглавил франкфуртский «Айнтрахт», с которым финишировал девятым в прошлом сезоне.