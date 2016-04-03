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Бородюк может покинуть пост главного тренера «Кайрата»

3 апреля 2016, 17:02
2

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк после поражения команды в матче 3-го тура чемпионата Казахстана с «Акжайыком» (1:2) заявил, что может покинуть пост рулевого алматинского клуба.

– Наверное, нужно делать какие-то выводы – стоит ли мне дальше работать. Сегодня позвоню, переговорю с руководством.

– Какие задачи ставятся перед «Кайратом»?

– Самые максимальные, на данный момент мы не справляемся с теми задачами, которые были поставлены. В ближайшее время состоится разговор с руководством клуба, после чего должны последовать какие-то выводы и с их стороны, и с моей. «Кайрат» не может находиться на такой позиции.

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Бородюк Александр
Комментарии (2)
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порт
1459693565
А как же Андрюша?
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Parham
1459694965
Всё на Аршавина свалят!!
Ответить
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