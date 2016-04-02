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    «Урал» – «Уфа». «Трехочковый» гол Гогниева

    В поединке 22-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле принимает «Уфу».

    На 24-й минуте встречи нападающий хозяев Спартак Гогниев открывает счет после неразберихи в защите уфимцев.

    1:0 – Гогниев, 24

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 14:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 2 апреля 2016, 15:07

      на евро по ходу хочет

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 апреля 2016, 14:01

      молодцы уральские...двайте догоняйте спартак

      0
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      Рейтинг: +16

      Gersan85 2 апреля 2016, 13:37

      В фнл почти. Также забивал

      0
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      Рейтинг: +15

      nail1984 2 апреля 2016, 13:26

      Мдаа

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 13:00

      Шелия и до этого ошибся.Благо словил около линии)

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