«Урал» – «Уфа». «Трехочковый» гол Гогниева

на евро по ходу хочет
В поединке 22-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле принимает «Уфу».
На 24-й минуте встречи нападающий хозяев Спартак Гогниев открывает счет после неразберихи в защите уфимцев.
1:0 – Гогниев, 24
В поединке 22-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле принимает «Уфу».
На 24-й минуте встречи нападающий хозяев Спартак Гогниев открывает счет после неразберихи в защите уфимцев.
1:0 – Гогниев, 24
на евро по ходу хочет
молодцы уральские...двайте догоняйте спартак
В фнл почти. Также забивал
Мдаа
Шелия и до этого ошибся.Благо словил около линии)