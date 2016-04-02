«Кубань» постарается обыграть крепкий «Амкар»

В матче 22-го тура чемпионата России сыграют «Кубань» и «Амкар». Краснодарская команда все еще не гарантировала себе места в Премьер-лиге на следующий сезон и сегодня команда Сергея Ташуева постарается набрать важнейшие три очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!