Данни: «Дети все время меня критикуют и спрашивают: «Почему не забил?»

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал, как семья относится к его выступлениям, и отметил, что сыновья постоянно критикуют игрока за неудавшиеся действия.

– Как часто ваши дети спрашивают вас: «Папа почему ты не забил?»

– Ух, постоянно! «Почему не забил? Почему не отдал? Почему сделал передачу не туда?». Они меня все время критикуют, а я им отвечаю одно и то же: «Вы еще мальчики, а я уже профессионал. Вот когда вы станете профессионалами, тогда и будете меня критиковать».

– Вы занимаетесь с детьми футболом дополнительно? Посещаете ли вы игры сыновей и если да, то видите ли среди их партнеров возможных будущих звезд хотя бы уровня РФПЛ?

– Да, я с сыновьями занимаюсь. Мы постоянно играем и дома, и на улице. Им нравится, к тому же для них важно играть со взрослыми – это помогает расти. Когда есть время, я обязательно хожу на матчи Бернарду и Франсишку, я люблю на них смотреть. Что касается партнеров, как я уже говорил, набор 2004 года рождения в Академии очень хороший. Там много ребят, которые в будущем могут вырасти в настоящих футболистов.