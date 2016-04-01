Боккетти: «Судьи еще до матча просят меня играть спокойнее»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти согласен с тем, что иногда на футбольном поле он ведет себя слишком несдержанно.

«Некоторые российские арбитры еще до начала игры начинают мне говорить: «Салва, давай сегодня поспокойнее, пожалуйста». Но я ведь не делаю ничего плохого, никогда не перехожу грань. Эмоции идут от моего желания побеждать. Это внутри меня.

Этому дети учатся от родителей. Я вырос в Неаполе. Там все говорят руками – всегда включается жестикуляция. Когда ты находишься в такой атмосфере, то копируешь поведение, сам того не замечая», — сказал Боккетти.