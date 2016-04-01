Ярмоленко: «Не устраивает низкий уровень чемпионата Украины»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что планирует летом текущего года сменить клубную прописку из-за низкого уровня чемпионата Украины.

«Решение еще не принято, но желание есть. В «Динамо» меня все устраивает, но меня не устраивает уровень чемпионата Украины. Хочу расти как футболист, а для этого нужно отдавать все силы любимому делу здесь и сегодня. Буду показывать качественную игру, поступит предложение, которое устроит меня и президента клуба, и все решится.

Сейчас главное – поехать во Францию в качестве чемпиона и обладателя Кубка Украины. Вот это задача на ближайшие полтора месяца», – приводит слова Ярмоленко «Команда».

Известно, что в услугах Ярмоленко заинтересован «Эвертон».