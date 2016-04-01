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Мельгарехо мешает играть в «Спартаке» хроническая травма

1 апреля 2016, 09:55
7

Как известно, из-за травм у московского «Спартака» возникли серьезные трудности с составом перед важным матчем 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом». Травмированными вернулись из своих национальных сборных – соответственно Нидерландов и Кабо-Верде — основные нападающие команды Квинси Промес и Зе Луиш. Как выяснилось, у новичка «красно-белых» Лоренсо Мельгарехо еще большие проблемы со здоровьем.

«Проблема с коленом Мельгарехо не слишком серьезная, однако оставлять ее без внимания нельзя. Футболист испытывает хронические болевые ощущения при физической нагрузке, и чем больше становятся нагрузки, тем острее боли. Над этой проблемой работают врачи «Спартака». Пока красно-белые не хотят рисковать здоровьем Мельгарехо и стараются не перегружать его на тренировках и в официальных матчах. Именно поэтому полузащитник не провел еще ни одной полной игры за «Спартак». Это не исключает того, что Мельгарехо может отбегать и все 90 минут матча, однако если такая нагрузка будет постоянной, то повысится вероятность того, что он сломается и вообще на длительный срок окажется вне игры», – приводят слова своего источника в клубе «Известия».

Напомним, что 25-летний парагвайский футболист перешел из «Кубани» в «Спартак» в феврале 2016 года, став единственным приобретением московского клуба в зимний трансферный период. Сумма сделки составила около €4,5 млн, а контракт с легионером был заключен сроком на 4,5 года.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (7)
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MCJEKA777
1459493893
Пора бы уже заиграть!
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Тяп-Ляп.
1459494361
Плохому танцору яйцы мешают.
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RealArsenal
1459494913
Зачем тогда было брать нездорового игрока....
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ФК Зенит всея Руси
1459495125
Опять Спартак больного покупает. Наверное, чтобы как Широкова - вылечить и отпустить бесплатно. Вот же ж бесхозяйственность. Вершина бестолковости.
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vyacheslaff
1459497144
зачем купили больного? стабильно и на грабли, это по нашему
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slavа0508
1459498495
Ну это вообще жоопа без Квинси и Зе Луиша,,,,,ну и кто в атаке будет????
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dudarik
1459500393
Зачем взяли этого инвалида если знали что у него колено.....
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