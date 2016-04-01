Мельгарехо мешает играть в «Спартаке» хроническая травма

Как известно, из-за травм у московского «Спартака» возникли серьезные трудности с составом перед важным матчем 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом». Травмированными вернулись из своих национальных сборных – соответственно Нидерландов и Кабо-Верде — основные нападающие команды Квинси Промес и Зе Луиш. Как выяснилось, у новичка «красно-белых» Лоренсо Мельгарехо еще большие проблемы со здоровьем.

«Проблема с коленом Мельгарехо не слишком серьезная, однако оставлять ее без внимания нельзя. Футболист испытывает хронические болевые ощущения при физической нагрузке, и чем больше становятся нагрузки, тем острее боли. Над этой проблемой работают врачи «Спартака». Пока красно-белые не хотят рисковать здоровьем Мельгарехо и стараются не перегружать его на тренировках и в официальных матчах. Именно поэтому полузащитник не провел еще ни одной полной игры за «Спартак». Это не исключает того, что Мельгарехо может отбегать и все 90 минут матча, однако если такая нагрузка будет постоянной, то повысится вероятность того, что он сломается и вообще на длительный срок окажется вне игры», – приводят слова своего источника в клубе «Известия».

Напомним, что 25-летний парагвайский футболист перешел из «Кубани» в «Спартак» в феврале 2016 года, став единственным приобретением московского клуба в зимний трансферный период. Сумма сделки составила около €4,5 млн, а контракт с легионером был заключен сроком на 4,5 года.