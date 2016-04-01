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Сычев не соответствует уровню «Нефтчи»

1 апреля 2016, 09:37
15

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтчи» Вели Гасымов считает, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев не соответствует уровню команды.

«Честно говоря, такой вопрос в клубе не рассматривался. Но даже если бы рассматривали, то он, по-моему, просто не подошел бы нам. Можно сказать, что он в данный момент как футболист не соответствует уровню «Нефтчи», – заявил Гасымов.

Стоит отметить, что последним клубом 32-летнего уроженца Омска был казахстанский «Окжетпес».

Источник: Azerisport.com
Казахстан. Премьер-Лига Трансферы Нефтчи Окжетпес Сычев Дмитрий
Комментарии (15)
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RealArsenal
1459493652
Завязывать Диме надо. Хватит мучиться!
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Medium 33
1459494384
Действительно, пора на покой, а то и сам мучается и людей смешит
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Omanid87
1459494774
Жаль парня
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арейская
1459494797
Жалко, хороший был футболист, но, видимо, всему своё время
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ФК Зенит всея Руси
1459495264
Спартаковское прошлое не отпускает. Неудачник навсегда.
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nail1984
1459499859
Жаль)
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Lord1993
1459501966
Даааааааааааа
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headdevil
1459504992
Похоже ему паспорт левый сделали в свое время- в 27-28 лет так сдуться...
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Trava_Coentrão
1459510620
пусть картошку копает в берибиджане
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Недовольный
1459516218
Не я конечно не спорю что Сыч уже не тот и что он сдулся.Но мля,господа,слышать про несоответствие уровню,от представителя команды которая занимает 7 место в турнире из 10 команд(даже уже из 9 т.к одна команда снялась с чемпионата) чемпионата Азербайджана,т.е даже не Сербии,или Чехии на худой конец это достаточно смешно.Ты бы сразу тогда добавлял что ли что и уровень Нефтчи не соответствует уровню профессиональных и качественных футболистов))А то так заявил,будто сам в Барселоне работает
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