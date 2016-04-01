Сычев не соответствует уровню «Нефтчи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтчи» Вели Гасымов считает, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев не соответствует уровню команды.

«Честно говоря, такой вопрос в клубе не рассматривался. Но даже если бы рассматривали, то он, по-моему, просто не подошел бы нам. Можно сказать, что он в данный момент как футболист не соответствует уровню «Нефтчи», – заявил Гасымов.

Стоит отметить, что последним клубом 32-летнего уроженца Омска был казахстанский «Окжетпес».