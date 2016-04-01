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БАТЭ представил новую форму

1 апреля 2016, 07:34
4

БАТЭ представил два новых комплекта формы на сезон-2016.

«В чемпионате Беларуси-2016 наша дружина будет выступать в выполненных по самым современным технологиям футболках классического дизайна cо стоечкой-воротничком и застежкой в виде кнопок.

При изготовлении использовалась дышащая ткань с технологиями DRY MX и FLATLOCK, а добавление хлопка даст игрокам ощущение тепла и мягкости. Более элегантными майки делает приталенный силуэт. Дизайн отлично дополняет и термопринтинг EMOSED с надписью БАТЭ», – говорится в официальном сообщении клуба.

Источник: ФК БАТЭ
Беларусь. Высшая лига Беларусь БАТЭ
Комментарии (4)
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grigkh
1459485774
Клепочки наверное лишние.
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dima1984
1459492211
отличная форма
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MCJEKA777
1459493501
прикольнно
Ответить
Grismist
1459532013
Кажется воротника нехватает, с ним было бы лучше
Ответить
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