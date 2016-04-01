БАТЭ представил новую форму

БАТЭ представил два новых комплекта формы на сезон-2016.

«В чемпионате Беларуси-2016 наша дружина будет выступать в выполненных по самым современным технологиям футболках классического дизайна cо стоечкой-воротничком и застежкой в виде кнопок.

При изготовлении использовалась дышащая ткань с технологиями DRY MX и FLATLOCK, а добавление хлопка даст игрокам ощущение тепла и мягкости. Более элегантными майки делает приталенный силуэт. Дизайн отлично дополняет и термопринтинг EMOSED с надписью БАТЭ», – говорится в официальном сообщении клуба.