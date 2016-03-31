Могилевец: «Соскучились по футболу, сделаем все для победы над «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал, с каким настроением команда готовится к матчу 22-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Все соскучились по футболу. Ведь именно ради официальных матчей мы и тренируемся. Хочу, чтобы болельщики поддержали нас в матче со «Спартаком».

Мы же, в свою очередь, сделаем все возможное для победы. Будем биться до конца и оставим все силы на поле», – сказал Могилевец.

Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.