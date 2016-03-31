Фергюсон: «Лестер» – лучшая команда Премьер-лиги»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон уверен, что в текущем сезоне «Лестер» сможет взять чемпионский титул.

«Лестер» одержит победу в чемпионате Англии. Это лучшая команда Премьер-лиги в этом сезоне. Они заслужили этот титул больше остальных. Многие полагают, что недостаток опыта скажется на шансах «Лестера», но это компенсируется невероятной энергией и командным единством.

Конечно, они часто побеждают с минимальным счетом. Я помню такой сезон в «Манчестер Юнайтед», когда мы одержали восемь побед с таким счетом.

Перед ними финишная прямая. И они спокойны благодаря работе тренера», – считает Фергюсон.

На данный момент «Лестер» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Тоттенхэм» на 5 очков.