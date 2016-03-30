Кириченко: «Поражение от Франции в какой-то степени пойдет сборной России на пользу»

Тренер «Ростова» и бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко рассказал о своих впечатлениях от игры национальной команды в товарищеском матче против Франции (2:4).

– Впечатления от игры двоякие, Россия смогла забить два гола в ворота топ-команды, но пропустила четыре. Это тревожит. Очень плохо начали матч, французы устроили такой прессинг, что наши не смогли ничего сделать в первом тайме. По большому счету, особых подходов к чужой штрафной у нас не было.

– Так ведь вышел практически основной состав...

– Нужно понимать, что Франция при поддержке своих болельщиков агрессивно начала игру. Это команда мирового уровня: практически все игроки из топ-клубов. Нам было сложно против такого соперника.

– Но в стартовом составе сборной России вышли шесть бронзовых призеров Eвро-2008. Неужели они оказались не готовы к прессингу французов?

– Не забывайте, что с тех пор прошло восемь лет.

– То есть возраст берет свое?

– Дело не в этом. Россия проводит не так много матчей против сильных соперников, а это не очень хорошо. Сложно, играя с Литвой, получить какую-то информацию. Да, практика есть, но она полезна для тех, кто не является игроком основы. Вчера же мы попали под очень хорошую команду, которая указала на определенные проблемы. Так что поражение в какой-то степени будет полезно.