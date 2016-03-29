Аленичев: «Зе Луиш может успеть восстановиться к матчу с «Ростовом»

Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев надеется, что нападающий Зе Луиш успеет восстановиться от повреждения к матчу 22-го тура РФПЛ с «Ростовом».

«Матч будет отличаться от игры в первом круге, потому что «Ростов» играет сейчас настолько дисциплинированно, настолько организованно, что лидер чемпионата ЦСКА не смог ничего сделать. Поэтому тяжелейший матч нас ждет.

Но это не говорит о том, что мы не сможем обыграть «Ростов». У них есть слабые стороны, которые мы можем использовать. Думаю, шансы равны, несмотря на то что мы играем на выезде.

У Зе Луиша есть небольшое повреждение, но я думаю, что он выйдет на матч с «Ростовом», – сказал Аленичев.

В этом сезоне в активе нападающего 8 мячей и 2 голевые передачи за 18 игр.