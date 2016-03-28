Боккетти: «Было бы отлично получить двойное гражданство»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти признался, что задумывается о получение российского гражданства. Кроме того, игрок отметил, что хотел бы сохранить и свой итальянский паспорт.

«Пока ничего конкретного сказать не могу. Если не будет проблем с сохранением итальянского паспорта, тогда буду изучать и вопрос с российским гражданством. Это был бы хороший вариант – двойное гражданство. Но в этом вопросе для меня все должно быть очень ясно.

Это моя личная инициатива. Я живу и играю в России уже несколько лет. Все нормально. Вы знаете, что моя жена россиянка, у нас растет дочка, так что все логично. И если итальянские законы позволят мне сохранить итальянский паспорт, я мог бы попросить российские власти предоставить мне и российский паспорт», – сказал Боккетти.