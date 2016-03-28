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    Широков: «Такие меры безопасности нас не особо тревожат»

    Полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от пребывания во Франции, где перед товарищеским матчем между национальными командами предприняты усиленные меры безопасности.

    «Отель хороший. Меры безопасности нас не особо тревожат. Мы в своем кругу, нам никто не мешает», – заявил Широков.

    Напомним, отель, где расположилась сборная России, находится под усиленной охраной вооруженных полицейских. Завтра на «Стад де Франс» за порядком будут следить снайперы и элитные подразделения французской полиции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.03.2016 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 18:49

      Блин, снайперы за порядком не следят, ага, они высматривают подходящую цель, если, конечно, она появится.

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