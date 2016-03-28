Гетце мог вернуться в «Боруссию» прошлым летом

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце недоволен своим положением в нынешнем клубе, в который он перешел из «Боруссии» в 2013 году за 37 миллионов евро. Он рассматривает возвращение в Дортмунд. Более того, как сообщает Süddeutsche Zeitung, 23-летний немец мог вернуться в стан «Боруссии» еще летом прошлого года.

Напомним, что ранее стало известно, что «Боруссия» намерена вернуть Гетце по окончании сезона. В 8 матчах Бундеслиги он забил один гол и сделал три результативные передачи.