Боккетти намерен продлить контракт со «Спартаком» в ближайшее время

По словам агента защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д'Амико, в ближайшее время игрок проведет с клубом переговоры по поводу нового контракта. Срок действующего соглашения 29-летнего футболиста истекает в середине следующего года.

«Боккетти счастлив в «Спартаке». Думаю, в ближайшее время свяжемся с руководством клуба для обсуждения продления контракта», – сказал Д'Амико.

Напомним, Боккетти перебрался в стан красно-белых из «Рубина» в январе 2013-го года. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 20-ти поединках РФПЛ, отметившись одним забитым мячом и пятью желтыми карточками.