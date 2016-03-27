Агент: «Если Боккетти и подаст документы на российское гражданство, то не из-за футбола»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, заявил, что игрок красно-белых может подать документы на получение гражданства РФ.

«У меня с Сальваторе пока не было разговора на эту тему, поэтому я не могу с уверенностью говорить, подал ли он документы или нет. Получение им гражданства, вероятно, может быть связано с тем, что его жена из России.

Думаю, в этом вопросе спортивная причина явно не играет первостепенной роли. Тем не менее, это станет отличной новостью для его команды», – отметил Д’Амико.