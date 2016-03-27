Дасаев: «Гилерме пока является нестабильным вратарем»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил дебют голкипера московского «Локомотива» Гилерме в составе сборной России. Футболист железнодорожников стал первым натурализованным игроком в истории национальной команды.

«Явных моментов, в которых Гилерме мог отличиться, не было. Я считаю, что в целом он сыграл нормально. А что будет дальше – нужно смотреть. Я считаю, что он пока нестабильный вратарь. То играет хорошо, то пропускает обидные мячи и подводит команду. Но, наверное, вчера был все-таки экспериментальный состав сборной России, на матч вызывали игроков, которых хотели просмотреть.

Молодые вратари есть сейчас хорошие. Но не надо петь им дифирамбы, потому что они молодые и только начинают играть. Надо вести себя сдержанно. Пускай демонстрируют свое мастерство на высшем уровне», – сказал Дасаев.