Олег Иванов: «Обсуждать вратарскую ротацию – не дело футболистов»

Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов отметил разницу уровня тренировок с национальной командой и в клубе, а также поделился своим мнением о ротации в сборной на позиции голкипера.

– Если сравнивать сборную России и «Терек», насколько велика разница в уровне?

– Когда собираются все лучшие футболисты – уровень, конечно, чувствуется.

– Вратарскую ротацию обсуждаете в команде?

– Мне кажется, что это не дело футболистов.

– А между собой?

– Я человек легкий. А если серьезно, это ведь тренер выбирает, кого пригласить в сборную, кого поставить в состав. А между собой мы можем только поддерживать друг друга и желать удачи.

– Когда вас вызывал в сборную России Фабио Капелло, вы себя называли динозавром. А сейчас как себя ощущаете? Помолодели?

– Это вряд ли.