Аленичев: «Матч с «Ростовом» не будет определяющим для «Спартака»
Вот и пугает настрой тренера и подготовленный заранее тыловой отход при неудаче. Как можно мотивировать команду, когда сам допускает до игры такие официальные высказывания?
Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями от игры против «Ростова» в 22 туре российской Премьер-лиги.
«Предстоящий матч с «Ростовом» не будет для нас определяющим. Впереди еще девять туров, и все эти игры решающие. Наши соперники будут терять очки: и ЦСКА, и «Зенит», и «Краснодар». Нам нужно очень серьезно отнестись к игре с «Ростовом», потому что мы знаем, как ростовчане сейчас играют. Это одна из самых организованных команд в нашем чемпионате. Результаты «Ростова» говорят сами за себя.
В последнем домашнем матче команда Курбана Бердыева по всем статьям обыграла лидера чемпионата, ЦСКА. Нас ждет сложнейшая игра, особенно учитывая, что многие игроки уехали в сборные. Это проблема для тренеров как «Спартака», так и «Ростова». Насколько мне известно, у них шесть человек также разъехались по сборным. Я не считаю, команду Бердыева закрытым коллективом. Это очень дисциплинированный и организованный в обороне клуб, поэтому у них пропущено так мало голов. «Спартаку» будет сложно пройти остаток чемпионата без потерь очков, но в футболе бывает всякое. Возьмем, например, «Ювентус», который в начале сезона играл плохо, велись разговоры об увольнении тренера, но посмотрите, какую серию туринский клуб выдал сейчас», – сказал Аленичев.