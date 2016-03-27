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    Игнатьев: «Тарасов на позиции центрального защитника сыграл лучше, чем в опорной зоне»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своих впечатлениях от игры национальной команды в товарищеском матче с Литвой (3:0).

    «Мы увидели кандидатов в сборную России, которые на фоне литовцев выглядели лучше. Понравилось огромное желание игроков проявить себя. Не было видно отходов от плана намеченного Леонидом Слуцким. В первом тайме многое не получалось в атаке из-за того, что игроки долго нащупывали связи между собой. Во втором тайме хорошо отыграл Александр Головин. Дело не только в том, что он забил мяч, но и в его уверенности. Молодой игрок хорошо вписался в игру, много двигался и оправдал свое появление на поле.

    Александра Кержакова мы все знаем. Он мог забить и сам в эпизоде с голом Головина, но стоит отметить и то, как он зацепился за мяч. Есть надежда, что с его появлением в сборной России усилится конкуренция в линии атаки. Дмитрий Тарасов на позиции центрального защитника сыграл лучше, чем в опорной зоне. Игроки этого амплуа в дефиците, поэтому Слуцкий ищет варианты. Пара Сергей ИгнашевичВасилий Березуцкий все равно остается незыблемой», – отметил Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.03.2016 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      Syavko0261 27 марта 2016, 13:40

      возможно именно в защите Тарасов сменит кого из пары Игнашевич Березуцкий в ближайшее будущее

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Syavko0261 28 марта 2016, 15:38

      ход интересный. Я бы пару Миранчуков выставлял на поле. К 18 году Антон наберется опыта по арендам. Алексей в Локо неплохо играет. Так что Тарасов и в защите с Антоном сыграется и в полузащите с Алексеем

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