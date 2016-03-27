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    Суркис: «С Кипром сборная Украины сыграла на двойку»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих впечатлениях от игры сборной Украины в товарищеском матче с Кипром (1:0).

    «Футболисты, которые приглашаются в сборную накануне Евро, должны вырывать землю вместе с газоном, чтобы доказать тренерам, что они играют в этой команде по праву. Но то, что я увидел во втором тайме — сборная так играть не может. Априори не может!

    Фамилии сейчас называть не буду, чтобы никого не обидеть. Молодые ребята вышли, старались, но целостной картинки я не увидел. Фоменко сказал, что сыграли на три с плюсом, а я считаю, это хорошая двойка.

    Вы хотите конкретно? Я прямо говорю, что недоволен игрой Гармаша в сборной, но доволен, как отдается на поле Ярмоленко.

    Мы должны гордиться за свою сборную, а не прикрываться и стыдиться. Поэтому я желаю ребятам из всех клубов собраться на матч с Уэльсом. Надо вселить надежду в наших болельщиков», – сказал Суркис.

    Источник: Matchday.ua

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    27.03.2016 12:25
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