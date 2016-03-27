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    Лавров: «Натурализация Гилерме – это не тенденция, а единичный случай»

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о натурализации игроков для сборной России. Напомним, в товарищеском матче между россиянами и командой Литвы дебютировал бразильский голкипер Гилерме.

    «Это разовое решение, я бы только из этого исходил. Так же, как в бизнесе берут иностранных менеджеров, когда не хватает своих. Спорт – это, наверное, чуть-чуть другое. Тренеров-иностранцев много в самых разных видах спорта, в том числе и не только в футболе. Я бы предпочел, сохраняя и используя эту возможность на основе российского закона о том, как гражданство предоставляется, рассчитывать все-таки больше на свои силы, на своих футболистов, которые должны с юности овладевать мастерством.

    Я думаю, это не тенденция, это единичный случай, и, наверное, это правильно. Все-таки самое главное – делать все необходимое, чтобы спорт, включая футбол, корнями прочно прорастал в нашу почву. Как и в любой другой сфере жизни, где требуется иностранный специалист», – сказал Лавров.

    Источник: Р-Спорт

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    27.03.2016 11:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 марта 2016, 16:09

      Фигню говорит. На 140млн нет 1 -2 футболистов. Так же и менеджеров.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 марта 2016, 12:48

      Гильерме 7 лет в России живет и язык выучил, сам получил гражданство. Это в законе у нас прописана такая возможность. Не то что раздаем паспорт РФ всем подряд знаминостям, кто попросит!

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 27 марта 2016, 12:05

      да на фиг он нужен и крицюк бы затащил даже лучше

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 марта 2016, 11:55

      какой смыс ужесточать лимит и тут же давать командам вывертываться из этого лимита

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 марта 2016, 11:54

      а смысл в чем господин Лавров? у нас вратарей в стране как никого полно и все одного уровня не особого так зачем еще одного такого же

      -1
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      Рейтинг: +62

      jinhae > Garrincha58 27 марта 2016, 13:00

      под шумок клубы делаают -1-2-3 к лимиту легов. но это итак очевидно

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