Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Почему бы не воспользоваться тем, что Тарасову нашли новую позицию»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Тарасова в товарищеском матче между российской сборной и командой Литвы (3:0). Напомним, в данной встрече хавбек сыграл на позиции центрального защитника.

    «Тарасов достаточно уверенно сыграл в роли центрального защитника. Да, у него мало практики на этой позиции, но в перспективе его можно будет использовать в этом амплуа, тем более что игрок обладает всеми необходимыми для этого качествами.

    Играя в средней линии, Тарасов умеет разыгрывать мяч и организовывать атаку. К тому же он достаточно быстрый футболист, силен в верховой борьбе и отборе, хорошо работает с мячом. Сегодня ему нашли новую позицию, почему бы этим не воспользоваться при необходимости?», – отметил Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.03.2016 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11