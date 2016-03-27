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    Газзаев: «Франция – реальный претендент на победу в Евро-2016»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев накануне товарищеского матча между российской сборной и командой Франции поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет 29 марта на «Стад де Франс» и начнется в 22:00.

    «Более серьезные выводы можно будет делать после матча с национальной командой Франции, которая является серьезным соперником. Там мы увидим наши сильные и слабые стороны. По игре с французами главный тренер сможет объективно оценить способности и возможности своей команды. Считаю, что сборная Франции является одним из реальных претендентов на победу в Евро-2016», – отметил Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.03.2016 10:36
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