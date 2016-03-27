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    Титов: «В матче с Литвой и я мог встать в ворота»

    Тренер «Спартака» Егор Титов после победы сборной России в товарищеском матче с командой Литвы (3:0) поделился мнением о вратарской ситуации в национальной команде. Напомним, в данной встречи дебютировали вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк и натурализованный бразилец Гилерме.

    «По такому матчу, честно говоря, и я могу встать в ворота, и я буду ловить! Не в обиду сборной Литвы, но сегодня ситуация такова, что она со сборной России находится на разных полюсах, и это нормально. А то, что сыграли и Крицюк, и Гилерме, то я поздравляю обоих с дебютом. Но вывод один – играть будет Игорь Акинфеев», – отметил Титов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.03.2016 10:20
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