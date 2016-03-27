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    Бубнов: «На «Открытие Арене» будто проходила тренировка – основе противостоял дубль»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог товарищеского матча, в котором сборная России одержала крупную победу над командой Литвы со счетом 3:0.

    «Литва весь матч оборонялась, даже уступая в счете, не бежала вперед и не создала ни одной реальной угрозы. Сложилось впечатление, что на «Открытие Арене» проходит тренировка – основе противостоит дубль. Россияне сильно не усердствовали, реализовав вместе с тем свои моменты, поэтому в персональном плане игра получилась малоинформативной», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    27.03.2016 09:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 27 марта 2016, 10:28

      Просто соперников надо выбирать более крепких,таких как сборная Аргентины-тогда сразу будут видны все достоинства и недостатки нашей сборной!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > nemolod 27 марта 2016, 11:21

      во вторник на более крепких посмотришь.

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > nemolod 27 марта 2016, 12:06

      а аргентине не надо проверять ничего?

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 27 марта 2016, 09:42

      Основному составу сборной Литвы противостоял дубль сборной России, все верно.)

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 марта 2016, 09:28

      после матча Голландия-Франция этот матч на открытие-арены смотрелся как игра ФНЛ смотреть было противно

      -1
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > Garrincha58 27 марта 2016, 12:07

      ну да только ты как мыши жрали кактус и плакали и повода посрать тут у тебя бы не было ых

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