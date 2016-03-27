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    Ходжсон: «Не каждый день обыгрываешь Германию»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после победы в товарищеском матче против команды Германии (3:2) ответил на вопрос о том, была ли эта лучшей за четыре года его работы в сборной.

    «Это недалеко от истины. Не каждый день обыгрываешь Германию.

    В перерыве я думал, что очень несправедливо, что мы проигрываем со счетом 0:1. Наш вратарь был травмирован, и ему было действительно тяжело справиться с ударом Крооса. При счете 0:2 я подумал, что это еще более несправедливо.

    Мы создавали моменты, сумели вернуться в игру и забить три гола – фантастика. Футболисты заслужили большую благодарность», – сказал Ходжсон.

    Источник: BBC

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    27.03.2016 01:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 27 марта 2016, 09:14

      Если бы не товорняк, немцы бы их раздраконили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 марта 2016, 01:49

      Молодца!!!

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